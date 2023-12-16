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Bartın'da 12 köyde şap karantinası başlatıldı

Bartın'da görülen şap hastalığı nedeniyle 12 köye geçici olarak hayvan giriş ve çıkışı kısıtlandı.

Merkez ilçeye bağlı Epçilerkadı köyünde bir hayvanda şap hastalığına rastlanması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü karantina uygulaması başlattı.

Bölgede çalışma yaparak tedbir alan ekipler, Epçilerkadı, Akçalı, Alibaş, Çukurbük, Epçiler, Fırınlı, Gürpınar, Hasanlar, Kabagöz, Kaşbaşı, Tabanözü ve Serdar köylerine geçici olarak hayvan giriş ve çıkışını yasakladı.

Öte yandan 39 köyde de tedbir amaçlı gözetim bölgesi oluşturuldu.

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