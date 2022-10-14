Bartın Amasra'da maden ocağında patlama meydana geldi!

Alınan bilgiye göre, TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde trafo kaynaklı patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan: "Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

AFAD, patlamanın trafo kaynaklı olduğunu bildirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki patlamanın trafo kaynaklı olduğunu bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir." bilgisine yer verildi.

Bölgeye, Bartın İl AFAD, Emniyet, 112, İtfaiye, Jandarma ve TTK'ya ait tahlisiye ekipleri, Sakarya İl AFAD, Kütahya İl AFAD ve Eskişehir İl AFAD ekipleri ile Kütahya, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir İl AFAD müdürlerinin sevk edildiği belirtildi.

Zonguldak'tan da tahlisiye ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kütahya'dan TKİ'ye ait 20 kişilik tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Kızılaydan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sakarya İl AFAD ve Ankara İl AFAD'dan 2 mobil koordinasyon tırı gönderilmiştir. Bölgede herhangi bir iletişim kesintisi olmamakla beraber bölgeye tedbir amacıyla 1 mobil baz istasyonu gönderilmiştir."

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.

6 işçi hareketsiz yatıyor

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır: "87 arkadaşımız vardı, 11 arkadaşımız çıktı. 6 işçi hareketsiz yatıyor ama baygınlık geçirdikleri için de bu şekilde hareketsiz yatıyor olabilirler.

8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan: "Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı."

2 ölü 20 yaralımız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ölü ve yaralı sayısını duyurdu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var."

Bakanlar bölgeye intikal etti

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir.

Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir." ifadelerine yer verildi.