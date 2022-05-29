Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.