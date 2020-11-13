Barış Pınarı bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Bakanlık, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
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