Barış Alper Yılmaz'a, Premier Lig'den talip!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı gündemine aldı.

İngiliz basınından The Telegraph, Premier Lig ekibi Brighton'ın Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istediğini duyurdu.

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için bonservis beklentisinin ise 25 milyon euro olduğu belirtildi.

RAKİP ÇIKABİLİR

EURO 2024'te Türkiye ile 2 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın, performansıyla başka ekiplerin de dikkatini çekebileceği ve Brighton'a bu transferde rakip çıkabileceği ileri sürüldü.

Geride kalan sezonda Galatasaray'da 55 resmi maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 7 gol ve 12 asistlik katkı verdi.