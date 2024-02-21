Barış Alper Yılmaz devlerin radarında!

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında yer alıyor.

Bu sezon Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper Yılmaz, Çekya'daki Sparta Prag maçında yerinde takip edilecek.

Bonservis geliri en az 20 milyon euro olacak

Avrupa'dan birçok scout ekibinin, milli futbolcuyu statta izleyeceği vurgulandı.

Galatasaray'ın, Barış Alper Yılmaz için sezon sonunda İngiltere, İtalya ve Almanya'dan teklifler almasına kesin gözüyle bakıldığı da aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, başarılı futbolcudan en az 20 milyon euro bonservis bedeli elde etmeyi planlıyor.