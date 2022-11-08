Barış Akarsu Merhaba filmi 18 Kasım'da vizyonda!

​​​​​​​Intercontinental Hotel İstanbul'da düzenlenen basın toplantısına, yönetmen, oyuncular ve müzisyenlerin yanı sıra Akarsu'nun babası Selahattin Akarsu ile kız kardeşi Nesrin Akarsu da katıldı.

Akarsu'nun ses kaydı bulunan yarım kalmış bir şarkısı da film için yeniden düzenlenerek İsmail Ege Şaşmaz tarafından yorumlandı.

Filmin senaristi ve yönetmeni Mert Dikmen, yazım aşamasından çekimlere, kendilerine destek veren Selahattin ve Nesrin Akarsu'ya teşekkür etti.

Umuda yolculuk filmi yaptıklarını aktaran Dikmen, "Barış'ın başarıya giden yolda yaşadıklarını anlattığımız bir film. Hayallerinin peşinden Amasra’daki evinden yola çıkıp Ereğli’ye giden ve orada müzisyen olmak için verdiği uğraşlar sırasında bir yandan aşkla tanışan, bir yandan müzik için çabalayan, uğraşan ve hepimizin bildiği o acı kazaya kadar (Barış'ın) yaşadıklarını anlatan bir film." dedi.

Mert Dikmen, aynı zamanda aşk filmi olduğunu da söyleyerek, şunları aktardı:

"Aşk, müzik, barış dolu, hepimizin içine umut aşılamasını hedeflediğimiz, sinema salonlarından tüm izleyenlerimizin umutla çıkmasını ümit ettiğimiz bir film oldu. Biz Barış’ı tanıyorduk şarkılarını takip etmiştik. Amasra’ya gittiğimizde Amasra’da esen rüzgarda bile Barış Akarsu vardı. Halkın gözlerindeki gülümseme, Barış'ın adını duyduğundaki tebessümleri bize yetiyordu. Barış Akarsu'yu yeniden yaşatmak, tanımayanlara da Barış'ı tanıtmak, Barış'ı olduğu gibi yansıtan, anlatan bir filme imza atmak istedik."

"Barış'ın anısına layık olmak için çok çalıştık"

Barış Akarsu’yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, senaryoyu okuduğunda çok heyecanlandığını belirterek, "Çok güzel bir hikayeydi. Mert'in eline, yüreğine sağlık. İki aylık bir çalışma sürecimiz oldu. Barış Akarsu’nun kız kardeşi Nesrin Abla ve babası Selahattin Amca ile çok güzel günlerimiz geçti. Çok duygusal anlar yaşadık. Barış'ın anısına layık olmak için çok çalıştık ve onu en güzel şekilde yansıtmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Akarsu'nun aşık olduğu Zeynep karakterini canlandıran Almila Ada ise ekibe dahil olduğu için memnuniyetini dile getirerek, "Biz her gün çok mutlu bir şekilde çalıştık. Amasralıların, ailesinin, dostlarının tanıdığı Barış’ı anlattık filmde. Biz filmimizin hikayesini çok sevdik. Umarım bizim kadar sizler de seversiniz. İnşallah izleyen herkes de filmimizden çok mutlu olarak çıkar." diye konuştu.

"Barış Akarsu'yu Ege'den daha iyi ancak ağabeyim oynardı"

Toplantı için Amasra'dan gelen Nesrin Akarsu, İsmail Ege Şaşmaz'la tanışmaya ağabeyini görmeye gider gibi gittiğini aktararak, "Ege'de ağabeyimi gördüm. Tabii ki kimse kimseye tam olarak benzeyemez. Ama Barış Akarsu'yu Ege'den daha iyi ancak ağabeyim oynardı diyebilirim. Karşılaştığımızda çok ağladık. Duygulandık. Çok güzel bir buluşma oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Akarsu'nun babası Selahattin Akarsu ise son 20 senede heyecan, coşku ve gururun yanında en büyük acıyı yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Evlat acısı kadar zor bir acı yoktur. Oğlumun sevenleri, Barışseverler, binlerce kişi yurt içinden ve dışından bizi hiç yalnız bırakmadılar. Her sene geldiler, yaz, kış kucaklaştık Barış'ı konuştuk, Barış'ı andık. Kimi zaman ağladık, kimi zaman onu sevgiyle, özlemle andık. Bir baba olarak, oğlumun filminin çok güzel olacağına inanıyorum. Herkes, oğlumu daha güzel bir şekilde tanıyacak. Ege oğlum artık benim manevi oğlum, canım oldu."

Merhaba şarkısından elde edilen gelir LÖSEV'e bağışlanacak

Toplantıya, oyuncular Ebru Nil Aydın, Şafak Pekdemir, Aslıhan Kapanşahin, filmin müziklerini ve yarım kalan şarkının aranje ve düzenlemesini yapan Mehmet Can Erdoğan, Eser Taşkıran ve Can Çelebi katıldı.

Barış Akarsu’nun yarım kalan ve tamamlanarak İsmail Ege Şaşmaz tarafından seslendirilen "Merhaba" şarkısından elde edilen gelir, Akarsu'nun da yaşarken destek verdiği LÖSEV'e bağışlanacak.

Yapımcılığını Fikri Harika Production ve Aytaç Medya'nın üstlendiği film, Türkiye ile aynı anda 23 ülkede daha vizyona girecek. Filmin senaryosunu ise Mert Dikmen ile Can Anar kaleme aldı.