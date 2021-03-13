Barcelona'da Messi'yi takımda tutacak yeni transferler yolda!

Son yıllarda eski günlerini aratan Avrupa futbolunun devlerinden Barcelona, Joan Laporta'nın başkanlığa seçilmesiyle birlikte tekrar yükselişe geçecek bir kadro kurmanın peşinde. Laporta'nın ilk hedefi Lionel Messi'yi takımda tutmak ve Messi'nin takımda kalmasını sağlamak için dünya yıldızlarını kadroya katmak.

Sezon başında Barcelona ile sorunlar yaşayan ve ayrılmayı kafasına koyan Lionel Messi, daha sonra 700 milyon Euro tazminatı nedeniyle kararından vazgeçmişti. Sözleşmesi sezonun bitimiyle sona erecek Arjantinli yıldız ayrılacaktı ancak Katalan kulübünde Laporta'nın tekrar başkanlığa seçilmesi yeni bir Barça seslerinin yükselmesine sebep oldu. Messi'nin takımda kalması için yönetim, kozunu öne sürecek.

DÜNYA YILDIZLARI YOLDA

5 isimden oluşan heyecan verici bir transfer listesini hazırlayan Laporta ve ekibi, bu isimlerle fırtınalar estiren yeni bir Barcelona'nın kurulmasının adımlarını atacak. El Mundo Deportivo gazetesi; Erling Haaland, Sergio Agüero, David Alaba, Eric Garcia ve Memphis Depay'ı hedef aldığını belitti. Hepsinin bir anda transfer olmasının zor olacağı ancak Messi'nin tekrar özlenen günlerine dönmesinin birkaç transferle bu kapıyı açacağı planlanıyor.