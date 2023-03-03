Barcelona, Real Madrid'i tek golle geçti!
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.
İspanya Kral Kupası'nda yarı final ilk maçında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu stadyumu'nda oynanan mücadele 1-0 Barcelona üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtaki tek golü 26. dakikada Eder Militao kendi kalesine attı.
Maçın rövanşı 5 Nisan tarihinde Nou Camp'ta oynanacak ve kupada finalist olan taraf belli olacak.
Real Madrid'den ilginç istatistik
Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Real Madrid, yerel rekabette sorun yaşamaya devam ediyor. Maçta Barcelona 2 isabetli şut bulurken; Real Madrid isabetli şut atamadan maçı tamamladı.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 geriye düştüğü maçta Liverpool'u 5-2 mağlup etmişti.
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