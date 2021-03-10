Barcelona, Messi'nin takımda kalması için Agüero'yu transfer etmek istiyor

Barcelona yönetimi, Lionel Messi'yi kadroda tutmak için her şeyi yapıyor. Katalanlar, Arjantinli yıldızın takımda kalması için yakın arkadaşı Sergio Agüero'yu transfer etmek istiyor. Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Agüero, bu sezon 11 maçta 2 gol kaydetti.

Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi'nin geleceği konusundaki belirsizlik sürerken Katalan kulübü yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Arjantin basınında yer alan habere göre; Barcelona yönetimi, Messi'nin yakın arkadaşı Serigo Agüero'yu transfer etmek için girişimlere başladı.

SON UMUT AGUERO

Haberde, Agüero'nun kadroya katılması halinde Lionel Messi'nin ayrılık kararından vazgeçeceğine inanıldığı belirtildi. Manchester City ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Agüero, bu sezon 11 maçta oynadı ve 2 gol kaydetti. Barcelona'nın efsane isimlerinden Rivaldo, daha önce Lionel Messi'nin PSG'de forma giyebileceğini açıklamıştı.

ONUN GELECEĞİ ARTIK PSG'DE

Rivaldo, "Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da Barcelona formasıyla son maçına çıktı. Artık Barcelona, Messi'ye önemli bir kupa için savaşma şansını veremez. Onun geleceği artık PSG'de. PSG, ona kupalar kazanma şansını verecektir" ifadelerini kullanmıştı.