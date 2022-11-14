Barcelona Başkanı Laporta Messi hakkında konuştu!

2 sezon önce İspanyol devi Barcelona’daki kariyerini noktalayan ve Fransız ekibi PSG’nin yolunu tutan Lionel Messi’nin, bir süredir eski takımına dönebileceği konuşuluyor. Kariyerindeki son Dünya Kupası’na hazırlanan Arjantinli süperstar için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta, Messi’nin durumu hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Laporta, “ Barcelona her zaman Messi'nin evi olacak. Kendisi de bunun farkında ama onun hakkında konuşmayalım. Çünkü başka bir takımda forma giyiyor” dedi.

"Kulübün gelmiş geçmiş en iyisi"

Laporta, “Onun geleceğiyle ilgili konuşmanın kimseye faydası olmaz. Kendisinin bir sözleşmesi var. Gelecekte ne olup, ne biteceğini hep birlikte göreceğiz. Tek diyebileceğim, Messi’nin bu kulübün gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olduğu” Bu gelişmelerin üzerine İspanyol basını, yaz transfer döneminde Barça’nın ciddi adımlar atmak için harekete geçebileceğini belirtti.

Bu sezon harikalar yaratan Leo Messi 18 maça çıkarken, 12 kez rakip fileleri havalandırdı, 14 de gol pası verdi.