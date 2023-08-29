Barbie, Harry Potter'ı geride bıraktı!

Greta Gerwig'e tüm zamanların "En büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie filmi, 21 Temmuz'da vizyona girdiği günden beri rekor kırmaya devam ediyor.

Barbie, film yapım şirketi Warner Bros.'un en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Hollywood sinemasının pek çok önemli yapımına imza atan şirketin en çok gişe hasılatı elde eden filmi Harry Potter serisinin son filmi Harry Potter: Ölümcül Yadigarlar Bölüm 2 idi.

Margot Robbie'nin başrolde olduğu film, 1 milyar 34 milyon dolar hasılat elde ederek Warner Bros. tarihine geçti.

"Barbie"nin 2023 yılının en çok gişe hasılatı eden "The Super Mario Bros. Movie" filmini geride bırakarak yılın en çok kazanan filmi olması bekleniyor.

"Barbie" ile aynı gün vizyona giren "Oppenheimer" filmi ise dünya çapında 777,2 milyon dolar hasılat elde etti.