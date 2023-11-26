Baraka üstlerine yıkıldı! Ölü ve yaralılar var

Konya'nın Akşehir ilçesinde sert fırtına ve yağıştan dolayı talisiz bir durum yaşandı. İlçeye bağlı Çakıllar Mahallesi Kirazlibunar mevkisindeki bir bağda bulunan baraka yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, barakadaki Selahattin T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Emirhan Ç, Seyit D. ve Serkan D. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.