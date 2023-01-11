Büyükşehirleri bekleyen tehlike! Baraj doluluk oranları çok düşük!

Kış mevsiminin gelmesine rağmen devam eden yüksek sıcaklık ve yağış azlığı barajlardaki doluluk oranlarını düşürdü. Yüksek sıcaklık ve yağış azlığının devam etmesi koşulunda büyükşehirler kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya.

11 Ocak Çarşamba itibarıyla ortalama veriler şöyle:

İstanbul: yüzde 31,56

Ankara: yüzde 27,86

İzmir: yüzde 35

Konya 46,57