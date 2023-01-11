Büyükşehirleri bekleyen tehlike! Baraj doluluk oranları çok düşük!
Baraj doluluk oranları 2023 yılı için araştırılıyor. Uzun süren yüksek sıcaklık ve yağış azlığı ardından barajlarda su azaldı. Bazı illerden uyarılar gelirken vatandaşlar araştırmalara başladı. Baraj doluluk oranı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde sorgulanıyor.
Kış mevsiminin gelmesine rağmen devam eden yüksek sıcaklık ve yağış azlığı barajlardaki doluluk oranlarını düşürdü. Yüksek sıcaklık ve yağış azlığının devam etmesi koşulunda büyükşehirler kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya.
11 Ocak Çarşamba itibarıyla ortalama veriler şöyle:
İstanbul: yüzde 31,56
Ankara: yüzde 27,86
İzmir: yüzde 35
Konya 46,57
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