Banu Parlak serbest kaldı: Adliyeden koşarak uzaklaştı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak silah ile çektiği bir videonun ardından 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan gözaltına alındı. Parlak'ın evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile 9 mermi bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen Parlak ilk olarak Cumhuriyet Savcısına ifadesini verdi.

"İŞ YERİM KURŞUNLANDIĞI İÇİN İNTERNETTEN RUHSATSIZ SİLAH ALDIM"

İfadesinde Parlak, "Videodaki beyaz renkli silah yaklaşık bir buçuk yıl önce iş yerime gelen hatırlamadığım bir kişiye aitti. Seans sırasında silahı ben alıp hikaye çekmiştim. Silahın gerçek olmadığını söylemişti. Benim bu silaha ilişkin ruhsatım yoktur. Herhangi bir silaha ilişkin de ruhsatım bulunmamaktadır. Benim Bahçeşehir'deki iş yerim kurşunlandığı için Ekim ayının başında silah aldım. Bu silahı internetten Aydın isimli kişiden aldım. WhatsApp üzerinden iletişime geçmiştik. Bana numaramı kaydetme dediği için kaydetmedim. Şu an da numarası bende mevcut değildir. Daha sonra bu silahı iş yerime farklı biriyle gönderdi. Bende parayı nakit olarak verdim. Bu silahı ruhsatsız olarak bulundurduğumu kabul ediyorum. Ben bu silahı herhangi bir yerde kullanmadım. Arama da polisler başlangıçta silahı bulamamışlardı. Ben kendi rızam ile teslim etmiştim. Başka silahım bulunmamaktadır. Serbest bırakılmayı talep ediyorum. İndirimli ceza olursa kabul etmek istiyorum" dedi.

Savcılık Parlak'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Sulh ceza hakimliği Banu Parlak'ın yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Gazetecilere görüntü vermek istemeyen Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı ve aracına bindi.

Adliyeden koşarak uzaklaştı

'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan gözaltına alınan Banu Parlak serbest bırakıldı. Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı.

Serbest kaldı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah ile çektiği bir videonun ardından 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan gözaltına alındı. Parlak'ın evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen Parlak ilk olarak savcıya ifadesini verdi. Savcılık, Parlak'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Serbest bırakılan Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı.

Adliyeye sevk edilmişti

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu söylediği tabanca ile çektiği videoyu sosyal medyada paylaşması üzerine gözaltına alındı. Parlak'ın evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek bulundu. Parlak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu iddia ettiği tabanca ile çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşınca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı.

Parlak, soruşturma kapsamında Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beylikdüzü'ndeki evinde gözaltına alındı. Parlak'ın evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek ele geçirildi.

"Böyle meraklarım var"

Parlak, çektiği videoda silahın ruhsatlı olduğunu belirtmiş, "Benimde; araba, ev gibi değilde böyle meraklarım var. Ne yapalım yani. Çok bekledim bu günü. Ruhsatlı bu arada kimse bilmesin, kimseyi de silaha özendirmiyorum. Herkesin bir hobisi var arkadaş, her gün deli gibi film izliyorlar değil mi? Mafya babaları havada uçuşuyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Şu an içi bile boş. Seviyoruz" yeni demişti. Parlak'ın emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.