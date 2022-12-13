Banksy'den Ukraynalılara yardım için 50 serigrafi baskı
Savaş yıkıntılarının arasında Ukrayna’da duvar resimleriyle kendini gösteren Banksy, bu defa savaştan zarar gören halka yardım amacıyla uluslararası hayır kurumu Legacy of War Vakfı'na fon sağlamak için 50 serigrafi baskı yaptı.
Ukrayna'da duvar resimleri ile kendini gösteren gizemli grafiti sanatçısı Banksy, uluslararası hayır kurumu Legacy of War Vakfı'nın çabalarına fon sağlamak için 50 serigrafi baskı yaptı.
Legacy of War Vakfı'nın açıklamalarına göre, projenin tüm masraflarını Banksy'nin kendisinin üstlendi. Tüm gelirin savunmasız Ukraynalıları tahliye etmek, elektriği kesilenlere güç kaynakları sağlamak için kullanılacağı belirtildi.
6 bin 140 dolar artı vergiler olarak fiyatlandırılan baskıların her birinde, "kırılgan" olarak isimlendirilmiş bir kartondan aşağı kayan fare görülüyor.
Legacy of War, tüm parçaları, türünün tek örneği olduğunu söylüyor. Her baskı, sanatçı tarafından imzalı ve 50 adet numaralandırılmış ahşap bir çerçeveye monte edilmiş bir halde alıcılarını bekliyor.