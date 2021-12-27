Bankalardan şubelere "TL mevduat toplayın" talimatı

Geçtiğimiz hafta hayata geçirilen TL'yi korumaya yönelik yeni finansal ürünler sonrası banka şubelerinde yoğun mesai yaşanıyor. Müşteriler tek tek aranıyor, yeni kur korumalı mevduat ürünleri tanıtılıyor, mevduatlar için daha yüksek faiz oranları ve yeni koşullar sunuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TL'yi koruma amaçlı açıklanan yeni program sonrasıKur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürünü ile birlikte Dolar ve euroda sert kayıplar görüldü. Döviz kurlarında yüzde 40'ı aşan düşüşler sonrası dolar 18 liradan 10 liraya, Euro da 20 liradan 11 liraya kadar geriledi.

Bu gelişme ile birlikte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürünü de hayata geçirildi. 90 gün ile 1 yıl arasında vadeye bağlanarak hem sabit mevduat faizi hem de kur farkı oluşması halinde farkın hesaba yansıtılmasına karar verildi.

TL'ye ilgi arttı

Açıklanan yeni finansal ürünler Türk Lirası’na olan ilgiyi artırdı. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ta stopaj vergisinin sıfırlanması bankalardaki hareketliliği artırdı.

Yeni faiz oranları teklif ediliyor

Banka yönetimleri şubelere TL mevduatların güçlendirilmesine yönelik talimatlar gönderdi. Talimatlarda müşterilerin teker aranması yeni TL mevduat ürünlerinin tanıtılması isteniyor.

Müşterileri arayan banka personelleri Kur Korumalı Mevduat ürününe minimum 90 gün vade şartı getirilmesi dolayısıyla mesafeli duran mevduat sahiplerine yeni faiz oranları sunuyor.

Müşterilere kur korumalı mevduatta net %17 mevduat faizi sunulurken, bu oran mevduatını aylık faizde tutmak isteyen müşteriler için %20'ye kadar çıkabiliyor.