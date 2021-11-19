Bankalar faiz oranları, kamu bankaları kredi faizleri son durumu nedir?
Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Konut kredi faizlerinde oranlar yüzde 1.20'ye geriledi. İşte hem kamu hem de özel bankaların yeni kredi ve konut kredisi faiz oranları…
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün yaptığı toplantıda faizleri 100 puan indirmişti. Bu inidirimin ardından kamu bankaları da harekete geçti. Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.
Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü. Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.
İşte hem kamu hem de özel bankaların yeni kredi ve konut kredisi faiz oranları…
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Halkbank konut kredisi faiz oranı sıfır konutlar için 1 milyon liranın altında 1,20 olarak belirlenirken, 1 milyon lira üzerinde ise 1,29 olarak hesaplanacak.
Taşıt kredisi faiz oranı: 1,58
İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,63
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı sıfır konutlar için 1 milyon liranın altında 1,20 olarak belirlenirken, 1 milyon lira üzerinde ise 1,29 olarak hesaplanacak.
Taşıt kredisi faiz oranı: 1,59
İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,63