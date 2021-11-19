Bankalar faiz oranları, kamu bankaları kredi faizleri son durumu nedir?

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü. Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

İşte hem kamu hem de özel bankaların yeni kredi ve konut kredisi faiz oranları…