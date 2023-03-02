Bankalar, EYT’liler için promosyon hazırlığında!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanan kişiler, emekli maaşı için bankalar güncel promosyon tutarlarını araştırmaya başladı. Şimdi de yaklaşık 2 milyon 250 bin EYT'li vatandaş için bankalarda promosyon yarışı yaşanacak.
EYT'li olmaya hak kazanan binlerce kişi tarafından, güncel emekli maaşı banka promosyonları sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl SGK'nın bankalarla yaptığı anlaşma sonrasında, hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiği belli olmuştu. Peki, EYT'lilere hangi bankada, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödenecek?
Bankalar promosyon hazırlığında
2023 Ocak ayı itibariyle zamlanan maaş tutarlarının ardından, en düşük emekli maaşı ücreti 5 bin 500 TL oldu. Yani geçtiğimiz yıl SGK'nın en düşük 3 bin 500 TL üzerinden hesapladığı promosyon tutarlarında değişiklik meydana gelecek.
2023 yılı özelinde bankalarla yapılacak yeni anlaşmada promosyon tutarları en düşük 5 bin 500 TL üzerinden hesaplanacak. Yapılacak olan yeni hesaplama sonrasında hem kamu bankaları hem de özel bankalar güncel promosyon ücretlerini yeniden duyuracak.
Ayrıca güncel rakamlara göre EYT maaşlarına yönelik promosyon yapması beklenen bankaların, şu andaki emekli maaş promosyonları ise şöyle: