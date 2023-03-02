Bankalar, EYT’liler için promosyon hazırlığında!

EYT'li olmaya hak kazanan binlerce kişi tarafından, güncel emekli maaşı banka promosyonları sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl SGK'nın bankalarla yaptığı anlaşma sonrasında, hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiği belli olmuştu. Peki, EYT'lilere hangi bankada, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödenecek?