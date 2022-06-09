Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 3 Haziran itibarıyla 92 milyar 579 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 35 milyar 266 milyon liradan 6 trilyon 127 milyar 845 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 68 milyar 747 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 674 milyar 56 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 878 milyar liraya yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 3 Haziran itibarıyla 10 milyar 685 milyon lira artışla 878 milyar 34 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 334 milyar 909 milyon lirası konut, 21 milyar 389 milyon lirası taşıt ve 521 milyar 736 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 923 milyon lira artarak 818 milyar 303 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,4 artışla 265 milyar 207 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 108 milyar 60 milyon lirası taksitli, 157 milyar 147 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 3 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 589 milyon lira azalarak 163 milyar 332 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 130 milyar 305 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 10 milyar 741 milyon lira artarak 1 trilyon 216 milyar 430 milyon lira oldu.