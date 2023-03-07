Bangladeş'te bir binada patlama yaşandı: 14 ölü!

India Today'in haberine göre, yetkililer, Gulistan bölgesindeki 7 katlı bir binada meydana gelen patlamada en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'e yakın yaralı olduğunu bildirdi.

Kurtarma operasyonlarının devam ettiği bölgeye 11 itfaiye acil durum ekibi sevk edildi.

Patlamanın, birçok ofis ve mağazanın bulunduğu binanın zemin katındaki temizlik malzemeleri satan iş yerinde meydana geldiği belirtildi.

Yaralılar, Dakka Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.