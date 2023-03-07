AjansHaber.com.tr Dünya Bangladeş'te bir binada patlama: 14 ölü!

Bangladeş'te bir binada patlama yaşandı: 14 ölü!

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir binadaki patlamada ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

India Today'in haberine göre, yetkililer, Gulistan bölgesindeki 7 katlı bir binada meydana gelen patlamada en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'e yakın yaralı olduğunu bildirdi.

Kurtarma operasyonlarının devam ettiği bölgeye 11 itfaiye acil durum ekibi sevk edildi.

Patlamanın, birçok ofis ve mağazanın bulunduğu binanın zemin katındaki temizlik malzemeleri satan iş yerinde meydana geldiği belirtildi.

Yaralılar, Dakka Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı! Savaş Sayarım!
Brunei Sultanı Ankara'da!
Rekabet Kurulundan Elon Musk'a ceza!
Nissan "Robotaksi" testlerine başlıyor!
Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışma çıktı
Birleşmiş Milletler deprem bilançosunu açıkladı!
Çin, ABD krizde çözüm değil kaos artsın istiyor!