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Bangladeş'te 7 katlı restoranda yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir binada çıkan yangında onlarca kişi yaşamını yitirdi. 20'den fazla kişi ise yaralandı.

Sağlık Bakanı Samanta Lal Sen, Dakka'da 6 katlı bir binada çıkan yangında 43 kişinin öldüğünü, 22 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bakan Sen, itfaiyecilerin kurtarma çalışmalarına devam ettiğini ve yaralıların tedavi altına alındığını aktardı.

İtfaiyeciler ise yangının, binanın birinci katındaki bir restoranda çıktığını ve çok sayıda insanın yangın nedeniyle mahsur kaldığını kaydetti.

Kurtarma ekipleri, 42'si bilinçsiz olmak üzere 75 kişinin binadan kurtarıldığını belirtti.

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