Balparmak'tan Cumhuriyet balosu!

Türkiye'de arıcılık ve bal üretimi sektörünün öncü firmalarından biri olan Balparmak, Cumhuriyet'in 100. yılını 2 gün süren bir balo ile kutladı.

360 kişinin katıldığı baloya Balparmak çalışanlarının yanı sıra eğitim ve sanat camiasından önemli isimlerle birlikte vakıf yetkilileri de katıldı.

Balparmak’ın Çekmeköy’deki yerleşkesinde gerçekleşen baloda, Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'e layık bireyler olabilmek adına çok çalıştıklarını vurgulayan Altıparmak, "Köy Enstitüsü mezunu bir babanın evladı ve ilk adımını Anıtkabir’in basamaklarında atmış biri olarak ben, Cumhuriyetin, hepimizin evi olduğuna inanıyor, en zor zamanlarda bile yolumu onun ışığıyla bulabiliyorum" diye konuştu.

Altıparmak, "Cumhuriyetimizi hep daha ileriye taşımak ve değerlerini sonsuza kadar yaşatmaktır. Hep birlikte nice 100 Yıllara” diyerek sözlerini tamamladı.