Balotelli ve Sergen Yalçın arasındaki "beyinsiz" polemiğinin perde arkası

Sahasında Adana Demirspor'u ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmada 3-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı ve 90+7'de yediği golle 1 puana razı oldu. Maçın 79. dakikasında skoru 3-2'ye getiren Balotelli, golün ardından Beşiktaş yedek kulubesine giderek Sergen Yalçın'ı işaret etti. Yaptığı hareketin ardından sarı kart gören Balotelli maçın önüne geçti. Balotelli'nin hareketi yalnız Türk değil dünya basınında da geniş yer buldu. Peki Balotelli'nin yaptığı hareketin perde arkasında neler yaşanmıştı?

"Beyin yok bu çocukta"

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın 8 yıl önce, futbol yorumculuğu yaptığı dönemde bir televizyon programında Balotelli'den bahsederken, "Beyin yok bu çocukta" şeklindeki ifadeleri İtalyan golcünün aklından çıkmadı. Balotelli attığı golün ardından Sergen Yalçın'ı işaret ederek "kafasını" gösterdi.

Sergen Yalçın Balotelli'yi istememişti

İkili arasındaki gerilimin bir diğer nedeni de sezon başında Beşiktaş'a transferi gündemde olan Balotelli'nin, Sergen Yalçın'dan veto yemesi olabileceği konuşuluyor. Maç sonu basın toplantısında bu konuya değinen Yalçın, "Geçen sezon bize gelemedi diye mi, kafasına ne kurduysa. Kendisi adına üzücü bir durum. Maalesef kendi seviyesini belli etmiş oldu." dedi.

"Direkt bana yaptı seviyesini belli etti"

Oyunculuk kariyerinde böyle bir olaya şahit olmadığını aktaran Yalçın, "Balotelli direkt bana hareket yaptı. Hakem sarı kart verdi. Bir oyuncunun rakip teknik direktöre hareket yaptığına oyunculuğumda da şahit olmadım. İlk defa görüyorum bunu. Hakem sarı kart verdi. Cezası nedir bilemiyorum ama bir futbolcunun rakip teknik direktöre yapmaması gereken bir hareket. Balotelli benim muhattabım değil. Ben teknik direktörüm, o oyuncu. Kendisiyle hiç konuşmadım, görüşmedim. Neden bana böyle bir hareket yaptı anlamadım." dedi.

Balotelli'nin hareketi dünya basınında

İtalya'nın ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport, "Balotelli attığı golün sevincini, 2020'de takıma transferini istemeyen, yıllar önce de kendisine "beyni yok" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın karşısında kutladı." başlığını kullandı.