Balonların üzerinde fotoğraf sergisi!
Türk Kızılay tarafından hazırlanan "İnsanlığın Yedi Yüzü" fotoğrafları, sıcak hava balonlarıyla Kapadokya semalarında sergilendi. İşte o fotoğraf sergisinden görüntüler!
Türk Kızılay tarafından hazırlanan "İnsanlığın Yedi Yüzü" fotoğrafları, sıcak hava balonlarıyla Kapadokya semalarında sergilendi.
1 8
3 metre boyutundaki bez afişlere basılan 7 ayrı portre fotoğrafı taşıyan sıcak hava balonları hazırlıkların ardından peş peşe gökyüzüne yükseldi.
2 8
Göreme beldesindeki Meskendere Vadisi'nde kalkış için hazırlanan balonların sepetlerine Türk Kızılay çalışanlarınca farklı ülkelerde çekilen fotoğraflar asıldı.
3 8
3 metre boyutundaki bez afişlere basılan 7 ayrı portre fotoğrafı taşıyan sıcak hava balonları hazırlıkların ardından peş peşe gökyüzüne yükseldi.
4 8