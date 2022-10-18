Ballon d'Or sahibini buldu! Yıldızlar geçidi..

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törenle sahibini buldu. Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması da giyen eski ünlü futbolcu Didier Drogba üstlendi.