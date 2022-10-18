Ballon d'Or sahibini buldu! Yıldızlar geçidi..
Her yıl düzenlenen ve yılın futbolcusu olarak seçilen kişiye verilen Altın Top(Ballon d'Or) ödülünün bu yılki kazananı Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema oldu.
Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema kazandı.
France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törenle sahibini buldu. Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması da giyen eski ünlü futbolcu Didier Drogba üstlendi.
Real Madrid'in 34 yaşındaki kaptanı Karim Mostafa Benzema, kariyerinde ilk kez "Altın Top"un sahibi oldu. Benzema, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 44 gol kaydederek kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da şampiyon olmasında başrol oynamıştı.
Oylamada Senegalli oyuncu Sadio Mane 2. sırada, City'nin yıldızı Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne ise 3. sırada yer aldı.