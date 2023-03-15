Balıklıgöl sel nedeniyle tanınmaz halde!
Şanlıurfa'da sağanak sonucu tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde de su taşkınları yaşandı.
Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde su taşkınına sebep oldu.
Suyun renginin de değiştiği gözlenen yerleşkenin çevresi, güvenlik amacıyla polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi.
Yerleşkede bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi.
#Şanlıurfa’daki #Balıklıgöl’ün #sel baskınından sonraki görüntüleri— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 15, 2023
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