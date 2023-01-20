Balıkesir'de iki firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezaları olan ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen K.A. ve E.K'nin saklandığı adresleri belirledi.

Daha önce kamu kurumlarından ihraç edildikleri öğrenilen 2 hükümlü, emniyet bünyesinde oluşturulan özel ekibin takibi sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi.