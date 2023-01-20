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Balıkesir'de iki firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezaları olan ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen K.A. ve E.K'nin saklandığı adresleri belirledi.

Daha önce kamu kurumlarından ihraç edildikleri öğrenilen 2 hükümlü, emniyet bünyesinde oluşturulan özel ekibin takibi sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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