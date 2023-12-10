Balıkesir'de 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezaları olduğu tespit edilen Serhat K. (43) ile Sevinç K. (66), polis ekiplerince takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen iki firarinin evine, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Şafak vakti yapılan operasyonda FETÖ/PDY üyesi iki hükümlü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.