Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan 29 Ekim mesajı!

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yılmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şanlı bir ecdadın; büyük mücadelelerle kurduğu ve bizlere armağan ettiği bu aziz mirası ilelebet payidar kılacağız. Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun! Ne mutlu Türk'üm diyene!" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti 100 Yaşında!🇹🇷



Şanlı bir ecdadın; büyük mücadelelerle kurduğu ve bizlere armağan ettiği bu aziz mirası ilelebet payidar kılacağız.



Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi… pic.twitter.com/04Y9fW4YYE