AjansHaber.com.tr Gündem BBB Başkanı Yücel Yılmaz'dan 29 Ekim mesajı!

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan 29 Ekim mesajı!

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Yılmaz, "Şanlı bir ecdadın; büyük mücadelelerle kurduğu ve bizlere armağan ettiği bu aziz mirası ilelebet payidar kılacağız." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Asansör faciası göz göre göre gelmiş!
Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
MİT, Muhammed Azo'yu yok etti!
Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 liseli tutuklandı 
Ankara'da araç trafiğine kapalı yollar
Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sonlandırıldı
9 Arap ülkesinden Gazze bildirisi!