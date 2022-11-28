Balıkesir açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-4510" tarafından durdurularak yakalanan 41 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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