AjansHaber.com.tr Gündem Balıkçıların ağlarına takıldı

Balıkçıların ağına Akdeniz'de nadir görülen 'ay balığı' takıldı

Adana’da balıkçıların ağına dev ay balığı takıldı. Balıkçılar, fotoğraf çektikten sonra ay balığını tekrar denize bıraktı.

Avlanmak için tekneyle Karataş Limanından denize açılan balıkçıların ağına, Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı takıldı.

Balıkçılar, yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki ay balığını ağdan kurtarıp denize bıraktı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Karataş ilçesi açıklarında yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir oluklu balina görüntülenmişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Göbeklitepe'deki gizemli monolitin sırrı çözüldü
Firari Can Dündar ve şarkıcı Ezhel yanyana
CHP'li belediye 10 metrelik ayı heykeli yapacak
"Türkiye Uzay hedefini gerçekleştiremez"
23 yıllık PKK ihaneti bitti
Meteoroloji tahmin güncelledi, yoğun kar var!
Öğrenci dediği kişi bakın kim çıktı