Balıkçılar Akçakoca limanına bol palamutla döndü

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, avladıkları bol miktarda palamut ile limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.



1 Eylül'den itibaren Karadeniz'de av mesaisine başlayan balıkçıların yüzü, tuttukları bol miktarda palamutla güldü.

Balıkçılar, Akçakoca limanına yanaşan iki gırgırdan bin 300 kasa palamut indirdi.

Gırgır reisi Mustafa Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 800 kasa palamut tuttuklarını belirterek, havaların daha da soğumasıyla Karadeniz'de sezonun güzel geçeceğini söyledi.

Karadeniz'de iyi balık bulunduğunu düşündüğünü ifade eden Bayraktar, "57 yıldır bu işi yapıyorum. Denizde balık görüntüsü var. İnşallah verimli olur bizim için. Havaların da bize müsaade etmesi lazım. Palamut ve diğer balıklar denizde gözüküyor. Havalar biraz daha soğuduğu zaman inşallah güzel balık olacak. Başladık 'bismillah' dedik." dedi.

Balıkları ihale usulüyle sattıklarını anlatan Bayraktar, "O aşamayı geçtikten sonra pazarlanıyor. Çifti 20 liradan alınıyor." diye konuştu.

Bayraktar 30 personel ile avcılık yaptıklarını sözlerine ekledi.