AjansHaber.com.tr Yaşam Hatay'da balık ölümleri çoğaldı!

Balık ölümleri çoğalan Hatay'da inceleme başlatıldı

Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti.

Asi Nehri'nin kentten geçtiği bölgede su yüzeyinde çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, Asi Nehri'nden balık ve su numuneleri aldı.

İlk bulgulara göre, balıkların sudaki oksijen azalması nedeniyle öldüğü belirlendi.

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