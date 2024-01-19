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Balık avlarken kalp krizi geçirip öldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde arkadaşlarıyla teknede balık tutarken kalp krizi geçiren Osman Karabıyık (58), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aksaray'dan 2 arkadaşıyla balık tutmak için ilçeye gelen Osman Karabıyık, gece saatlerinde kaptanlı tekne kiralayarak denize açıldı. Açıklarda bir süre balık tutan arkadaşlardan Osman Karabıyık fenalaşarak yere yığıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan arkadaşları, daha sonra Karabıyık'a kalp masajı yaptı. Kaptan tekneyi balıkçı barınağına yanaştırırken, sağlık ekipleri de kıyıya geldi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Karabıyık ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Karabıyık'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

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