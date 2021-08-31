Balık av sezonu açılıyor

Denizlerde avlanma sezonu yarın başlıyor. Denizlerde balık av yasağının kalkacak olması balıkçı esnafını şimdiden heyecanlandırıyor. Gece yarısı "Vira bismillah" diyerek nasiplerine ağ atacak balıkçıların en büyük umudu ise sezonun verimli geçmesi yönünde.

Geçen yıl Kovid-19 salgını ve Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj sorunu nedeniyle zor günler geçiren balıkçılar yeni sezondan umutlu. 1 Eylül gece yarısı denize açılmayı planlayan balıkçılar, müsilaj sorununun bertaraf edilmesinin ardından ilk ağlarını atacak.

AA muhabirine konuşan Edirne Balıkpazarı esnafı Sait Sivri, "Güzel ve bereketli bir sezon bekliyoruz. Dükkanımızı temizledik, tezgahları temizledik, istavrit ve hamsinin bol olacağını düşünüyoruz. Denizlerde palamut da görülmüş. İnşallah bol balıklı bir sezon geçiririz" dedi.

1 Eylül 2021 gece yarsından itibaren kalkacak olan av yasağı 15 Nisan 2022'de sona erecek.