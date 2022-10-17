Baksı Müzesi ziyaretçilerini büyülüyor!

Yörede dört mevsimin farklı güzellikler sunduğunu anlatan Koçan, "Kar yağar, çok güzeldir. Yağmur yağar, çok güzeldir. Bulutlar buraya çok güzel yaklaşırlar. Sonbaharda aslında bazıları onu biraz hüzün diye algılarlar ama sonbahar yeni bir şeyin başlangıcıdır. Renkler değişir ve yavaş yavaş kışın koşullarını buraya davet etmeye başlar. Sonbahar bir olağanüstülüktür. Bir hüzün değil, gelecek için bir müjde gibi gelir bana. Onun içinde sonbaharda burada olmak çok güzel." diye konuştu.