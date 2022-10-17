Baksı Müzesi ziyaretçilerini büyülüyor!
Ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülen Baksı Müzesi, sıra dışı sanatsal faaliyetlerin yanı sıra çevresindeki doğal güzellikleriyle de dikkati çekiyor
Sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, sanatın büyük şehirlere sıkıştığı düşüncesinden hareketle 2010 yılında, Baksı Müzesi'ni açtı.
Baksı Müzesi, eski adı "Baksı" olan Bayraktar köyünde Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepede bulunuyor.
Çoruh Vadisi, sonbahar aylarında rengarenk bitkileriyle, Baksı Müzesi ziyaretçilerini büyülüyor. Müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, AA muhabirine, bu dönemde Baksı Müzesi'nin de bulunduğu bölgede şairane bir sonbahar yaşandığını söyledi.
Yörede dört mevsimin farklı güzellikler sunduğunu anlatan Koçan, "Kar yağar, çok güzeldir. Yağmur yağar, çok güzeldir. Bulutlar buraya çok güzel yaklaşırlar. Sonbaharda aslında bazıları onu biraz hüzün diye algılarlar ama sonbahar yeni bir şeyin başlangıcıdır. Renkler değişir ve yavaş yavaş kışın koşullarını buraya davet etmeye başlar. Sonbahar bir olağanüstülüktür. Bir hüzün değil, gelecek için bir müjde gibi gelir bana. Onun içinde sonbaharda burada olmak çok güzel." diye konuştu.