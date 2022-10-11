Bakın Zehra Güneş'in kuzeni kim çıktı!
Filenin Sultanları'ndan yetenekli oyuncu Zehra Güneş, başarısıyla birlikte güzelliğiyle de son dönemde büyük bir sosyal medya kitlesine ulaştı. Yetenekli sporcunun kuzeni bakın kim çıktı.
Geçtiğimiz günlerde A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya gelmişti. ABD'ye 3-1 mağlup olan Filenin Sultanları maç sonunda üçüncü sıraya gerilemişti.
Maç bittikten sonra Zehra güneş ile fotoğraf çekilen Survivor yarışmacısı Berkan, kız arkadaşının da yer aldığı fotoğraf karesine, "Yensen de yenilsen de. Gururumuzsun kuzen" notunu düştü. Fotoğrafı gören takipçileri Zehra Güneş'le akraba olmasına şaşırdı
Ekranların sevilen yarışma programı olan Survivor, herkes tarafından sıkça takip ediliyor. Survivor'a 2020 yılında katılan ve adından söz ettirmeyi başaran 'Babako' lakabıyla izleyicilerin hafızasına kazınmayı başaran Berkan Karabulut, Zehra Güneş'in kuzeni çıkmasıyla herkesi şaşırttı.