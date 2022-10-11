Bakın Zehra Güneş'in kuzeni kim çıktı!

Ekranların sevilen yarışma programı olan Survivor, herkes tarafından sıkça takip ediliyor. Survivor'a 2020 yılında katılan ve adından söz ettirmeyi başaran 'Babako' lakabıyla izleyicilerin hafızasına kazınmayı başaran Berkan Karabulut, Zehra Güneş'in kuzeni çıkmasıyla herkesi şaşırttı.