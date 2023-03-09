Bakasetas'a Almanya'dan talip!
Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'a Bundesliga ekibi Wolfsburg'un talip olduğu aktarıldı.
Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'ın Avrupa'da talipleri bitmiyor. Transfer döneminin kapanmasına rağmen Yunan futbolcu için takımlar temaslarını sürdürüyor.
Bundesliga'da topladığı 34 puanla sıralamada 8. sırada yer alan Wolfsburg, bordo-mavili kulübün Yunan yıldızı Bakasetas'ı gündemine aldı.
Wolfsburg 6 Milyon Euro ile kapı çalacak
Yunan basınından Georgios Sideridis'in verdiği bilgiye göre; Alman kulübü Wolfsburg, Bakasetas için sezon sonunda bordo- mavililere resmi teklif yapacak. Trabzonspor'la kontratı gelecek sezonun sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu için Alman ekibinin, bordo-mavili kulübe 6 milyon Euro'luk bir teklif ileteceği aktarıldı.
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