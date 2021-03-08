Bakasetas bu kez Alanyaspor'a rakip! Trabzon'da 11'ler...

Trabzonspor ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'da Yunan yıldız Bakasetas, bu kez eski takımı Alanyaspor'a rakip olacak. İşte maç öncesi gelişmeler ve iki takımın 11'leri...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Medical Park Stadı'ndaki maç saat 16:00'da başlayacak. Suat Arslanboğa'nın hakemliğini yapacağı maçta VAR'da Özgür Yankaya AVAR'da ise Ekrem Kan olacak. Maç öncesi detaylar haberde...

Trabzonspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk potasında yer almak isteyen ve kayıp yaşamak istemeyen Trabzonspor ile ligin flaş ekiplerinden biri olan Alanyaspor arasındaki maçı beIN Sports naklen yayınlayacak. Maç öncesi, maç esnası ve sonrasındaki gelişmeler Ajansspor'da olacak.

VAR : Özgür Yankaya

AVAR : Ekrem Kan

Trabzonspor'da eksikler var

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi ve Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor.

İki takımın ligdeki durumu

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 27 maçta 15 galibiyet 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. 51 puanla Trabzonspor 4. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, 34 gol atıp 26 gol yedi. 43 puanla 6. sırada bulunan Alanyaspor ise 27 maçta 12 galibiyet 7 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. 41 gol atan Akdeniz ekibi kalesinde ise 27 gol gördü.

İki takımın 11'leri

Trabzonspor

•Uğurcan

•Serkan

•Edgar Ie

•Vitor Hugo

•Marlon

•Berat

•Baker

•Bakasetas

•Nwakaeme

•Ekuban

•Afobe

Alanyaspor

•Serkan Kırıntılı

•Juanfran

•Fatih

•Tzavellas

•Moubandje

•Ceyhun

•Berkan

•Salih

•Kadzior

•Efecan

•Mustafa Pektemek

Bakasetas eski takımına karşı

Sezonun ilk devresinde Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas 22 maçta 7 gol 2 asist üretmişti. Devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Bakasetas, bordo-mavili takımda ise 7 maçta 4 gol kaydetti.

İki takım arasındaki maçlar

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 9 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor.

Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 14 gol atarken, bordo-mavililer ise 9 gol kaydetti.

Trabzon'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, 1 kez kazandı. 2 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı. Bordo-mavili ekip, sahasındaki tek galibiyetini geçen sezon 1-0'lık sonuçla aldı.