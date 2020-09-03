Bakanlıktan zeytin, badem ve cevize yatırım çağrısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, gıda üretiminin önemini bir kez daha gösterirken, Tarım ve Orman Bakanlığı da üreticilere zeytin, ceviz ve badem bahçesi yatırımı yapma çağrısında bulundu. Bakanlık tarafından hazırlanan rehberde, bu 3 ürünün üretimine gireceklerin karlı bir alana yatırım yapmış olacağı ifade edildi.

Bakanlık, tarımsal alanda yatırım yapmak isteyenleri yönlendirmesi ve onlara yol gösterici olması için zeytin, ceviz ve bademe ilişkin fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi hazırladı. Bu rehberlerle, söz konusu 3 ürüne yönelik üretimin artırılmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Rehberde, Bakanlığın bu ürünler için sağladığı fidan, hibe, faiz indirimli kredi desteklerine de yer verildi.

Rehbere göre, tarım küresel boyutta stratejik bir sektör haline gelirken, sürdürülebilir gıda temini büyük önem taşıyor. Ülkenin doğal bitkisi olan zeytin, ceviz ve badem de gıda sektörü açısından öne çıkıyor. Bu 3 üründe de yüksek ihracat potansiyeli bulunuyor.

Türkiye'de zeytin, badem ve ceviz üretimine yönelik yapılacak yatırımlar, arz-talep dengesi yönünden önem taşıyor. Bu ürünlerin üretim ve ihracat potansiyeli dikkate alındığında, etkin pazarlama stratejisiyle Türkiye'nin küresel üstünlüğe sahip olması mümkün görünüyor.

ÖRNEK YATIRIM PROJESİYLE KAR ANALİZİ

Rehberde, yatırımcılara yönelik 1000 dekarlık alan için arazi bedeli hariç örnek bir yatırım fizibilitesine de yer verildi.

Buna göre, zeytinde böyle bir projenin ekonomik olarak gelir getirmeye başlaması 6'ncı yılda gerçekleşirken, 10'uncu yılda yatırım ve işletme masrafları karşılanıp kara geçiliyor.

Bademde, projenin ekonomik olarak gelir getirmeye başlaması 5'inci yılda gerçekleşirken, 7'nci yılda yatırım ve işletme masrafları karşılanarak kar ediliyor.

Cevizde ise projenin ekonomik olarak gelir getirmesi 5'inci yılda gerçekleşiyor. Üründe 8'inci yılda yatırım ve işletme masraflarının karşılanmasıyla karlı süreç başlıyor.

Bu yatırımlar, yapılan masrafların 3 katından fazla fayda sağlarken, projeler "karlı" olarak değerlendiriliyor.

Badem, ceviz, zeytin yetiştiriciliğinde verimli, kaliteli, amaca uygun bir üretim yapmayı etkileyen unsurların başında iklim, arazi ve diğer ekolojik koşulları geliyor.

Rehberde, yatırımcılar için şu mesaja yer verildi:

"Bahçe tesisinden önce bu unsurların konu uzmanları tarafından her yönüyle etüt edilmesi ve buna göre bahçe tesis edilmesi karlı bir üretim için önemli katkı sağlamaktadır. Bahçelerin kurulacağı bölgede iklim ve diğer ekolojik koşulların uygunluğu, teknik bakım işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi, yer ve çeşit seçiminin önemi, büyük pazarlara yakınlık, iç ve dış ticaret imkanları dikkate alındığında karlı bir tarımsal üretim alanına yatırım yapılacağı değerlendirilmektedir."

"EĞİTİMLİ ARAZİLER KARLI YATIRIM ALANINA DÖNÜŞEBİLİR"

Rehberde görüşleri paylaşılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal üretim kapasitesinin önemine dikkati çekti.

Pakdemirli, "Yakın zamanda ortaya çıkan ve etkilerini halihazırda görmeye devam ettiğimiz Kovid-19 salgını da bu ihtiyacın büyüklüğünü bir kez daha hatırlattı. Ülkemizin tarımsal üretimde kullanabileceği alanları tamamıyla değerlendirmek ve üretimde daha yetkin bir konuma gelmek için yeni üreticilere ihtiyaç duyulmaktadır. Zeytin, ceviz ve badem bahçe tesisi yatırımları sayesinde, işlemeli tarıma uygun olmayan, eğimli ve marjinal özellikteki arazilerin değerlendirilmesiyle söz konusu arazilerin karlı bir yatırım alanına dönüştürülmesi mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.