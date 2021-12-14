Bakanlıktan Omicron açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de görülen Omicron varyantına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Covid-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor" vurgusu yapıldı.

"ULUSLARARASI PLATFORMLARLA PAYLAŞILIYOR"

Çalışmalarla ilgili olarak, "Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarları'nda varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor" bilgisi verildi.