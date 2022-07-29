Bakanlık yeni sistemi devreye alıyor: Ayda 8 bin TL destek!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni bir istihdam modeli devreye almaya hazırlanıyor. İstihdam odaklı büyüme programı çerçevesinde, 'Üretim Sürecine Katılım Programı' kapsamında eğitim durumuna göre her bir istihdam için aylık 7 bin 603 lira ila 8 bin 294 lira arası destek sağlanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binlerce gence iş kapısı açmak, işverenin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir istihdam modelini devreye aldı.
'Üretim Sürecine Katılım Programı' kapsamında eğitim durumuna göre her bir istihdam için aylık 7 bin 603 lira ile 8 bin 294 lira destek sağlanacak.
Yeni modelle gençler başta olmak üzere iş arayanların işgücü piyasasında talep edilen becerilere sahip olmasının sağlanması hedefleniyor.
İmalat sektöründe belirtilen alt sektörlerde, organize sanayi bölgelerindeki özel sektör vasfı ve 50 ile 249 arasında çalışana sahip işyeri olunması, sigortalının işe alındığı aydan önceki son 12 aylık dönemdeki kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekiyor. İşletmelerin vergi, sigorta primi, işsizlik sigortası primi borcunun olmaması koşulu buluyor.