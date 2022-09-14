Bakanlardan şehit Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, can Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Makamları ali olsun inşallah." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık ise "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki hain saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve dost Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Can Azerbaycan'ın her zaman yanındayız." paylaşımında bulundu.