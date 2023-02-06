Bakanlardan ortak açıklama! Depremde son durum!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik deprem çevre illeri yerle bir etti. Depremin ardından bugün meydana gelen Elbistan merkezli 7.6'lık deprem ülkede faciaya neden oldu. Kahramanmaraş'ta yıkılan yüzlerce binanın dışında çevre illerde de yüzlerce yıkım haberi geliyor. Depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina yıkıldı. Şu ana kadar 1651 vatandaşımız hayatını 11 bin 119 yaralı var. 3 bin 471 bina yıkıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Sağlık Bakanı Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Hatay’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

17 uçakla hava koridoru oluşturduk. TSK bünyesindeki doğal afet timleri bölgede çalışıyor. Seyyar Sahra Hastanesi için çalışmalar sürüyor. Mehmetçiğin yardımlarını görmezden gelen bazı yayınlar gördük.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Böylesini ilk defa gördüm. Ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. BOTAŞ'ın bazı doğalgaz hatlarında hasarlar var. Arıza sayısı çok olduğu için ekip takviyesinde bulunduk. Deprem bölgesinde bazı kesintiler kontrollü yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:

Bakanlık olarak bir uçak 6 helikopter 1098 araç 4794 çalışanımızla birlikte olay mahaline intikal ettik. 140 barajdan 34 tanesi kritik öneme haiz barajlar olduğu için incelemeler yapılıyor.

19.38: BM Genel Kurulunda, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

18.34: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı son dakika açıklamasında, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 1541 kişinin hayatını kaybettiğini, 9733 kişinin yaralandığını açıkladı.

Deprem bölgelerindeki son durumu paylaşan Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'da 520 kaybımız 700 yaralımız var. 1278 yıkılan bina. Osmaniye 205 can kaybı, 1003 yaralı, 101 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 20 kaybımız, 200 yaralımız var. Osmaniye'de 205 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da 30 kaybımız, 1071 yaralımız var. Gaziantep'te 309 kaybımız, 1597 yaralımız var. Kilis'te 13 kaybımız, 244 yaralımız, 50 yıkılan binamız var. Adana'da 58 kaybımız var. Malatya'da 106 kaybımız var. 1941 yaralımız, 300 yıkılan binamız var. Elazığ'da da 6 yıkılan binamız var. Deprem bölgelerinde vatandaşlarımız fırınlardan ekmeklerini ücretsiz şekilde alabilirler"