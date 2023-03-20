Bakanlar sel bölgesinde açıklamalarda bulundu!

İçişleri Bakanı Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başlıkları,

Şu ana kadar yapılan ödemeler konusunda şunu ifade etmek istiyorum. Zarar tespiti yapılan bin 161 vatandaşımıza can suyu ödemesi olarak AFAD tarafından 10'ar bin lira, ilçelerimizin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından 10'ar bin lira, büyükşehir belediyesi tarafından 5'er bin lira, ilk etapta hasar tespiti yapmadan sadece yapılan yardımın toplamı 25'er bin lira. Bunun yanı sıra aynı zamanda iş yerlerine 10'ar bin lira can suyu ödemesi gerçekleştirildi. Konutlarla ilgili gerek Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı eşya yardımıyla ilgili çalışıldı. İş yeriyle ilgili Ticaret Bakanlığımızla konuştuk. Araçlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Hafta sonuna kadar bir noktaya kadar gelir. Özel bilgi vermek isterim. Şanlıurfa'nın tarihsel bir mirası da var. Arkeoloji müzesiyle ilgili ilk günden itibaren çalışma başladı. Arkeoloji müzesinin sergi alanında problem yok. Sergi alanında problem söz konusu değil. Sadece Şanlıurfa'nın değil bizim tarihimizin en önemli miraslarından birisi. 1 mahalle hariç temizlik yüzde 75 bitti diğerlerinde yüzde 90-95'in üzerinde inşallah yarın akşam temizliği bitirmiş olacağız.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamalarından satır başlıkları,

"Arazözler balçıkla kaplanmış bölgeleri temizlemek konusunda önemli. Bu derelerin 1- genişlik olarak hazır olması 2- üstlerinin kapatılmaması ve asla asla derelerin geçtiği yerlere yerleşim yapılmaması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Bu derelerin üstleri açılırken kendi iş yerlerine bir şey olacak diye telaş yapmasınlar. Bundan sonra yapmak istediğimiz kesinle ve kesinlikle bu derelerin genişlikleri, hem de bu derelerin belirli alt geçitlerin yanından geçiyor olacağı, derelerimizi rahatlatacak tamamen sıfırdan bir altyapı çalışması yapacağız. Yağışların tamamlanması ile birlikte bilhassa buğday, arpa, mercimek gibi baklagillerin olduğu yerlerde hasar tespit çalışmalarımızı yapacağız. Vatandaşlarımız bize belirtmesi üzerine büyükbaş ve küçükbaş hayvan araştırmalarımızda sürdülürecektir. Şanlıurfa'mıza, Adıyaman'ımıza geçmiş olsun diyorum."dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başlıkları,

"%90'ın üzerinde işlemler bitmiş durumda. Bundan sonrası kaybettiğimiz vatandaşlarımıza rahmet ve yakınlarına başsağlığı dilemek, kaybolan vatandaşlarımızı aramaktır. Bundan sonra yaşanacak yağışlarda böyle durumların tekrar yaşanmaması için gerekenleri derhal yapmamız gerekiyor. Az önce sayın bakanımızın da açıkladığı gibi dere yataklarının üstlerin açılıp korunacaktır. Böyle bir sel felaketinin, hızlı bir şekilde yaralarının sarılması, beni şehrim adına mutlu etti. Şanlıurfa'da yaşayanlar, valimiz ve tüm bu ortaya konmuş vefakar ve cefakar mücadele unutulmayacaktır. İnşallah bu tür felaketleri bir daha yaşamayalım. Bundan sonrası vatandaşlarımızın psikolijik destek konusunda yanında olmaktır. Özellikle bugünden sonra yapacağımız çalışmalarda tüm mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.