Bakanlar milletvekili adayı mı oluyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve kabinede yer alan bakanlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Fuat Oktay'ın Ankara'dan, 17 bakanın ise büyükşehirlerden milletvekili adayı olacağını belirten Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Fuat Bey Ankara'dan bir bölgeye onu da aday yapıyoruz. Bu adaylıkları belirlerken, Fuat Bey örneğin nereli? Yozgatlı. Ankara'da Yozgat nüfusu nerede yoğun? Diyelim ki ikinci bölgede. Fuat Bey'i de orada görevlendirip. Fuat Bey siyasete bizimle teknokrat, bürokrat girdi, şimdi siyasi formayı da giyerek koşturacak. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir. Onları büyükşehirlerden belirledik, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."