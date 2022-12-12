Bakanlar Kurulu toplandı! Gündem EYT ve asgari ücret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı saat 15.50'de başladı. Toplantının ana bileşenlerinin ekonomiye katkısı olacak. Kabine, çalışma konutu yasal düzenlemeleri görüşecek.

Asgari ücret

Asgari ücretler için görüşmelere devam ederken, gelinen son durum kabine toplantısında ele alınacak. 14 Aralık'taki 2'nci toplantısını yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı merakla beklenirken, yapılan tablolar değerlendirilecek.

EYT ve sözleşmeli işçi

Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) durumu da toplantıda görüşülecek. Emeklilik için yaşın getirilmesinin getirilip getirilmeyeceği merak konusu, düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgilendirme yapacak.

Diğer yandan kabine toplantısı iç ve dış gelişmeler de görüşülecek.