Bakanlar deprem bölgesi İzmir'de önemli açıklamalar

akanlar, AFAD İzmir Koordine Merkezinde açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ekipler 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardı." açıklamasında bulundu.

Kurum, binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacağını bildirerek, "Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak." dedi.

Kurum, açıklamasında şunları kaydetti;

25 canımızı kardeşimizi yitirdik. 804 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarıldı. Deprem sonrasında 4 ve üzeri 35 artçı deprem meydana geldi. Toplamda 484 artçı sarsıntı yaşandı.

Daha çok Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka'da fazla hissedildi. Ekiplerimiz çalışıyor. Sahada fiilen 5 bin personel arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor. 17 binada yıkım gerçekleşmişti. Şu an 8'inde faaliyet devam ediyor. Kurtarma faaliyetlerini yaparken çalışanlarımızın da can güvenliği için binalarımızı anlık takip ediyoruz. Yıkılma riskine karşı binaları sürekli kontrol ediyoruz. Ağır hasarlı yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz binaların tespitine müteakip girilmesi gerekmektedir.

"ŞU ANA KADAR 100 VATANDAŞIMIZI KURTARDIK"

Konutları inceleyeceğiz, bütün binalara girerek hasar tespit çalışmalarını yapacağız. Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık.

Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak.

56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak.

TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD'la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı.

Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:

*Yaraları sarmak için buradayız

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

*Bu süreci hep beraber atlatacağız

*8 Milyon TL’lik acil yardım ödeneği ulaştırıldı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:

*Kimse birliğimizi, kardeşliğimizi suiistimal edemez

*Provoke edenlerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Enerji Bakanı Dönmez:

*7 bin 824 abonenin elektriği kesik, bu konuda çalışmalar sürdürülüyor