Bakanı Fidan, Gagauz Özerk Yeri Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moldova'nın başkenti Kişinev'de Gagauz Özerk Yeri Başkanı Evgenia Gutul ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede Bakan Fidan, Türkiye'nin Gagauz Özerk Yeri'nin gelişimini desteklediğini ve Gagauz halkının haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı. Gutul ise, Türkiye'nin Gagauz Özerk Yeri'ne verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, kültürel işbirliği ve eğitim alanındaki ortaklıklar gibi konular da ele alındı.

Hakan Fidan: "İşbirliğimiz artacak"

Bakan Fidan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Gagauz Özerk Yeri'nin Türkiye için önemli bir dost ve müttefik olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Gutul da, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile ilişkilerin daha da güçlendirileceğine inandığını belirtti.

Görüşmede, Türkiye'nin Gagauz Özerk Yeri'ne yönelik desteğinin artırılması konusunda mutabık kalındı.